Video ¡Goool de San Luis! Un desvío de Jana después de un trazo largo pone el 2-2

América Femenil sacó un apretado empate ante Atlético San Luis en la Jornada 10 del Apertura 2025 de Liga MX Femenil para mantenerse una jornada más como líderes.

Al 21’, Montserrat Saldívar escapó por la banda hasta llegar al área grande donde cambió de ritmo para acomodarse el balón a la zurda y buscar el poste lejano para anotar su cuarto gol ante San Luis y el primero de la tarde.

Tres minutos después, Saldívar se visitó de asistidora y sirvió el balón al corazón del área ante la llegada de Bruna Vilamala, quien ganó las espaldas a las centrales para rematar con parte interna y aumentar la ventaja a dos goles rápidamente.

Pese a los dos goles inesperados en menos de cinco minutos, San Luis reaccionó rápidamente y descontó momentos después para recortar distancias con una diagonal al corazón del área y la definición de Mafer Sánchez.

América se confió y cometió muchos errores al final del primer tiempo regalando un penal que para su fortuna no entró gracias a las manos salvadoras de Sandra Paños.

Cuando el partido se había estacando, una vez más la defensa del América cometió un grave error cuando Jana Gutiérrez intentó cortar un pase en el área, pero terminó por confundir a su arquera y mandó el balón al fondo de su propia portería para el 2-2 definitivo.