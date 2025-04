América Femenil aplasta a Juárez con golazos y califica a Semifinales

Monste Saldívar no se quedó atrás y también consiguió un doblete con un increíble golazo tras un recorte y un disparo de larga distancia pegado al segundo poste de FC Juárez para el 5-0 al minuto 57.

El conjunto azulcrema espera rival en las Semifinales. Más tarde se jugará el Pachuca vs. Atlas, mientras que este domingo se disputarán el Pumas vs. Chivas y Rayadas vs. Tigres.