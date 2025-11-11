    Liga MX Femenil

    Alicia Cervantes va por el récord de Omar ‘N’ y Salvador Reyes en Chivas

    La delantera de la escuadra femenil puede ser la única en tener esta marca en Club Guadalajara.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Licha Cervantes haría olvidar a Omar "N" con esta hazaña

    Chivas vive un buen momento en general en este Apertura 2025, tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil.

    El equipo varonil consiguió su pase a la Liguilla de forma directa tras vencer a Monterrey en la última fecha de la fase regular, duelo que los colocó en la sexta posición general, superando la marca que habían conseguido en los últimos años.

    La escuadra femenil logró su pase a la semifinal luego de eliminar a Toluca en el juego de vuelta, ahora enfrentará al América en la antesala de la final, en el partido ante las Diablas, Alicia Cervantes marcó los dos goles.

    Con las dos anotaciones, Licha está a cuatro goles de ser la máxima goleadora de Club Guadalajara, llegó a 156 dianas, solo por detrás de Omar ‘N’ y de Salvador Reyes.

    El futbolista Omar ‘N’, consiguió llegar a 160 en su etapa como futbolista en un encuentro ante Puebla en el Clausura 2016 de la Liga MX. Mientras que Chava marcó un total de 156 anotaciones.

    Alicia Cervantes puede conseguir la marca este mismo torneo, hasta este momento tendrá dos juegos más ante las Águilas en la semifinal, y de llegar a la gran final tendría otros dos partidos.

    De lograrlo podría ocupar el lugar que fue “borrado” del museo de Club Guadalajara en el Estadio Akron, espacio que le pertenecía a Omar ‘N’.

