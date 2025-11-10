    Liga MX Femenil

    Chivas derrota a Toluca y se mete a Semifinales donde chocarán con América

    El Guadalajara derrotó de visita al Toluca y mantienen la ilusión de un nuevo título.

    Por:
    Raúl Mártínez.
    Video ¡Doblete de Licha Cervantes! Chivas se perfila a Semifinales

    Chivas derrotó con autoridad a Toluca por 0-2 en la cancha del Nemesio Diez y se metió a las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil donde enfrentará al América.

    El conjunto del Guadalajara tenía la obligación de sacar la victoria luego de que en el juego de ida de los Cuartos de Final dejaran escapar la victoria ante las Diablas.

    Y fue el Toluca el equipo que salió más agresivo y en los primeros minutos tuvieron las mejores chances frente al arco de Celeste Espino, sin embargo, no pudieron abrir el marcador.

    Chivas fue creciendo y al minuto 35 apareció Alicia Cervantes que, con una genialidad, rompió el empate y adelantó a las Chivas.

    Para la segunda parte, el Guadalajara cedió el balón al Toluca que buscaba el gol que le diera el pase a las Semifinales.

    Las Diablas Rojas eran dueñas del esférico, pero no contaron con fortuna para marcar el empate debido a las buenas intervenciones de la portera rival así como del poste que les quitó el gol.

    Cuando el partido se acababa, nuevamente dijo presente Alicia Cervantes para marcar el segundo tanto sobre Toluca y así sellar el boleto de Chivas a las Semifinales a los 82 minutos.

    Ahora el conjunto de Rebaño chocará ante el América, que goleó a Monterrey, por el boleto a la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

