Sir Lewis Hamilton, el piloto británico será nombrado Caballero

El británico de 35 años también igualó y luego superó el récord histórico de Michael Schumacher de 91 victorias, elevando la cuenta a 95. Fuera de la pista, creó la Comisión Hamilton para mejorar la diversidad en el automovilismo, y también fue nombrado Laureus World Sportsman Of The Year, personalidad deportiva del año de la BBC, Game Changer Of The Year de GQ y fue nombrado en la revista Time 100 personas más influyentes .