    Sergio Pérez conservará su emblemático número en su regreso a la Fórmula Uno

    El piloto mexicano de la Máxima Categoría del automovilismo conservará el número que lo ha representado desde sus inicios.

    Por:Erick Morales Baca
    Para el 2026 en la Fórmula Uno se dará u no de los regresos más esperados entre los fanáticos mexicanos del automovilismo, el de Sergio Pérez, quien ha estado fuera de la parrilla desde hace casi un año, cuando salió de Red Bull.

    Para la nueva temporada de la Máxima Categoría del automovilismo el piloto mexicano volverá a tomar el volante, pero en esta ocasión no con la escudería del 'Toro Rojo', sino de la debutante Cadillac Racing, donde fungirá como piloto principal y tendrá como coequipero a Valtteri Bottas.

    En su vuelta a las pistas, tras su última competencia, una de las más grandes incógnitas era la de saber qué número le sería asignado para su bólido, lo que seguramente a él también le causaba un poco de incertidumbre, puesta que muchas veces sus números son un tanto cabalísticos.

    Pero finalmente la duda fue despejada por la misma FIA, misma que, a través de sus redes sociales, dio a conocer los números que portarán cada uno de los pilotos que competirán durante el próximo campeonato, donde para satisfacción de muchos, entre ellos el mismo 'Checo' Pérez, le fue asignado nuevamente su legendario número 11.

    Cabe destacar que el número 11 es usado por el piloto mexicano desde sus inicios en el karting, cuando lo adoptó en homenaje a uno de sus máximos ídolos de la infancia, el exfutbolista chileno Iván Zamorano, quien usaba el mismo en el dorsal e incluso llegó a jugar en el América, equipo de los amores del Checo.

    La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará con el Gran Premio de Australia, mismo que se disputará entre el 6 y 8 de marzo, días en los que el mexicano marcará su regreso a los circuitos, sin embargo, tendrá que esperar hasta el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre para reencontrarse con sus seguidores en el Gran Premio de la Ciudad de México.

