Pato O'Ward tuvo que competir enfermo en el Gran Premio de México

El piloto mexicano Pato O’Ward fue trasladado al centro médico del Autódromo Hermanos Rodríguez tras sufrir una intoxicación alimentaria durante su participación en la primera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El corredor de IndyCar, quien tomó el volante del McLaren MCL39 de Lando Norris, completó 30 vueltas en la sesión del viernes, pero al finalizar presentó un agravamiento de sus síntomas, lo que obligó a recibir atención médica.

PUBLICIDAD

Según informó Motorsport, O’Ward, que terminó en la posición 13, posteriormente fue atendido con suero intravenoso y medicación para controlar la deshidratación y el dolor estomacal, mientras los doctores supervisaban su ritmo cardíaco.

Debido a su estado físico, el regiomontano no participó en actividades con la prensa ni en compromisos con patrocinadores después de su turno con el equipo.

O'Ward y McLaren hablaran tras la sesión libre del viernes

A pesar de los sucedido, McLaren ha publicado una declaración del piloto en su informe de entrenamientos. No se ha emitido ninguna declaración sobre su estado de salud por el momento.

" Volver a la pista en México es muy especial para mí", declaró. "Durante toda la semana, la afición ha sido apasionada y ruidosa, haciéndome sentir como en casa. Quiero agradecer al equipo por permitirme subir al coche.

" Cumplimos con éxito el programa que habíamos planeado para el día y disfruté muchísimo de la oportunidad de apoyar a Lando y Oscar en sus carreras por el campeonato con tiempo en el coche hoy. Estoy emocionado de ver al equipo terminar el fin de semana con fuerza".

El director del equipo, Andrea Stella, le agradeció su trabajo: " Gracias a Pato, quien hizo un excelente trabajo sustituyendo a Lando en la FP1. Su valiosa contribución a la recopilación de datos fue muy apreciada por el equipo".