Fórmula 1 Sale a la luz reunión de Checo Pérez con Max Verstappen: ¿regreso a Red Bull?

Video ¿Max se lleva a Checo a Red Bull? Sorprendente imagen sale a la luz

Checo Pérez, piloto mexicano que hará su regreso a la Fórmula 1 en este 2026, sorprendió al despedir 2025 de una forma especial por medio de sus redes sociales.

El propio tapatío reveló una reunión con Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull y cuatro veces campeón del mundo, además de excompañero del propio Checo Pérez.

En la imagen, se puede observar que Verstappen le regaló un casco con dedicatoria especial a Checo Pérez. Si bien no se ofrecieron más detalles de esa reunión 'secreta', se presume que esta fue en la víspera del Gran Premio de México.

Meses atrás, Max Verstappen había manifestado su deseo de reencontrarse con Checo Pérez y regalarle uno de sus cascos, además de expresar que siente estima por el tapatío.