Video Ojito a las palabras de Checo Pérez sobre su presencia en el GP México 2025

El piloto mexicano tuvo palabras con TUDN con Samuel Reyes y Emanuel Bortoni, sobre lo que será su participación en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Qué padre evento...mañana va a ser especial por segunda vez. Es el plan... mañana me toca estar arriba en el coche de Lando. ¿El favorito?, uno de los McLaren", dijo el nacido en Monterrey.

Será la segunda vez que Pato O'Ward tome pista dentro del programa de la carrera y este viernes estará en la Práctica Libre 1, mientras que este mismo jueves, Checo Pérez confirmó que no estará presente en el GP México 2025.

DESFILE DE PILOTOS EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ



La lente de TUDN, de la mano de Fanni Hernández, tambien captó la llegada al Paddock del Gran Premio de México de algunos pilotos para comenzar actividades del fin de semana.

Charles Leclerc de Ferrari, Oscar Piastri de McLaren y Max Verstappen de Red Bull, fueron algunos de los pilotos que se pudieron observar.

Lo curioso se dio con alguien del equipo de trabajo de Isack Hadjar, que llegó con la playera del América de la Liga MX.