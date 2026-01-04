    Fórmula 1

    Sergio Pérez habla de su paso por Red Bull y sus problemas

    El piloto mexicano destapa importantes sucesos durante su paso por Red Bull y corriendo a lado de Max Max Verstappen.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video “En Red Bull todo era un problema”: ‘Checo’ Pérez

    Muy cerca de su regreso a la Fórmula Uno, el piloto mexicano, Sergio Pérez, habló un poco de su paso por Red Bull como compañero de Max Verstappen, lo que calificó como el peor trabajo.

    "Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado porque ya solo ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Fórmula 1

    Sale a la luz reunión de Checo Pérez con Max Verstappen: ¿regreso a Red Bull?
    1 mins

    Sale a la luz reunión de Checo Pérez con Max Verstappen: ¿regreso a Red Bull?

    Fórmula 1
    ¿Max se lleva a Checo a Red Bull? Sorprendente imagen sale a la luz
    1:26

    ¿Max se lleva a Checo a Red Bull? Sorprendente imagen sale a la luz

    Fórmula 1
    Checo Pérez toma una impactante decisión sobre su futuro y lanza dardo a Red Bull
    1:20

    Checo Pérez toma una impactante decisión sobre su futuro y lanza dardo a Red Bull

    Fórmula 1
    Checo Pérez revela que Cadillac será su último reto en Fórmula 1
    1 mins

    Checo Pérez revela que Cadillac será su último reto en Fórmula 1

    Fórmula 1
    Sergio Pérez conservará su emblemático número en su regreso a la Fórmula Uno
    2 mins

    Sergio Pérez conservará su emblemático número en su regreso a la Fórmula Uno

    Fórmula 1
    Helmut Marko, crítico de Checo Pérez deja Red Bull
    2 mins

    Helmut Marko, crítico de Checo Pérez deja Red Bull

    Fórmula 1
    Checo Pérez felicita a Lando Norris y lanza dardo a Red Bull
    1 mins

    Checo Pérez felicita a Lando Norris y lanza dardo a Red Bull

    Fórmula 1
    Norris frustra quinto título de Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1
    1:15

    Norris frustra quinto título de Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

    Fórmula 1
    Lando Norris logra primer título en Fórmula 1 a pesar de triunfo de Verstappen
    1 mins

    Lando Norris logra primer título en Fórmula 1 a pesar de triunfo de Verstappen

    Fórmula 1
    Verstappen logra la 'pole' en Abu Dabi y deja el Mundial de F1 al rojo vivo
    1 mins

    Verstappen logra la 'pole' en Abu Dabi y deja el Mundial de F1 al rojo vivo

    Fórmula 1

    El Checo fue claro al hablar de su sentir como coequipero de un piloto que tenía todo a su favor, puesto que todo el equipo trabajaba para que él ganara.

    "Todo mundo se olvidó cuando yo llegué a Red Bull empecé a tener resultados, todo mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento y yo era muy consciente a lo que llegaba. Este proyecto está hecho para Max".

    El ahora piloto del equipo Cadillac Formula 1 Team, incluso, ventiló algunas de las molestias que provocó a los adentros de la escudería de toro rojo, donde todo era un problema si se trataba de él.

    "Todo, prácticamente todo, en Red Bull todo era un problema, si era muy rápido era un problema porque se creaba un ambiente muy tenso, si yo era más rápido que Max era un problema, si yo era más lento que Max era un problema, entonces todo era un problema".

    A pesar de esto, Sergio 'Checo' Pérez afirmó que se siente muy agradecido con la oportunidad que tuvo al ser parte del equipo de Red Bull durante esos años y que considera el sentimiento es mutuo.

    "Cuando pasó lo de Red Bull obviamente me sentía triste, pero sabía en el fondo que era lo mejor que me había pasado y estaba muy en paz conmigo mismo porque le di todo al equipo y Red Bull me dio todo a mi y creo que tanto ellos están muy agradecidos que fui parte de su equipo como yo haber sido parte de Red Bull".

    Relacionados:
    Fórmula 1Sergio 'Checo' Pérez