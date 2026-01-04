Fórmula 1 Sergio Pérez habla de su paso por Red Bull y sus problemas El piloto mexicano destapa importantes sucesos durante su paso por Red Bull y corriendo a lado de Max Max Verstappen.

Video “En Red Bull todo era un problema”: ‘Checo’ Pérez

Muy cerca de su regreso a la Fórmula Uno, el piloto mexicano, Sergio Pérez, habló un poco de su paso por Red Bull como compañero de Max Verstappen, lo que calificó como el peor trabajo.

"Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado porque ya solo ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos".

El Checo fue claro al hablar de su sentir como coequipero de un piloto que tenía todo a su favor, puesto que todo el equipo trabajaba para que él ganara.

"Todo mundo se olvidó cuando yo llegué a Red Bull empecé a tener resultados, todo mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento y yo era muy consciente a lo que llegaba. Este proyecto está hecho para Max".

El ahora piloto del equipo Cadillac Formula 1 Team, incluso, ventiló algunas de las molestias que provocó a los adentros de la escudería de toro rojo, donde todo era un problema si se trataba de él.

"Todo, prácticamente todo, en Red Bull todo era un problema, si era muy rápido era un problema porque se creaba un ambiente muy tenso, si yo era más rápido que Max era un problema, si yo era más lento que Max era un problema, entonces todo era un problema".

A pesar de esto, Sergio 'Checo' Pérez afirmó que se siente muy agradecido con la oportunidad que tuvo al ser parte del equipo de Red Bull durante esos años y que considera el sentimiento es mutuo.