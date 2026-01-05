Fórmula 1 Sergio ‘Checo’ Pérez tiene nuevo piloto en el equipo de Cadillac para la temporada 2026 La escudería informó la incorporación de un nuevo piloto al equipo para la nueva temporada de la Fórmula 1.

Video 'Checo’ Pérez tiene nuevo compañero en Cadillac para el 2026

Hace un mes terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 donde Lando Norris se coronó, ahora todos se preparan para la nueva en el el 2026, misma que servirá de regreso para el piloto mexicano Sergio Pérez.

Checo estuvo ausente por un año, pero la nueva escudería Cadillac lo tomó como su primera opción y le armó equipo con Valtteri Bottas.

Este lunes la escudería hizo una anunció oficial, dio a conocer que el piloto chino Zhou Guanyu, quien será el piloto de reserva del equipo debutante en el máximo circuito de la alta velocidad.

¿Quién es Zhou Guanyu, nuevo compañero de ‘Checo’ Pérez?

Zhou Guanyu, es un piloto de 26 años, de nacionalidad China y con experiencia en distintas categorías del automovilismo.

Inició en la Fórmula 4, en la que fue segundo lugar en el campeonato de Italia, en la Fórmula 3, ganó el primer lugar en el campeonato asiático, ambas categorías con Prema Racing, en Fórmula 2 logró el tercer lugar con el equipo de Virtuosing Racing.

Después dio el salto a la Fórmula 1 con el con Alpine Team, luego en Alfa Romeo, donde estuvo por varios años, en el 2024 estuvo con Sauber en el 2025 estuvo como piloto de reserva en Ferrari.

Zhou Guanyu, se pronunció en redes sociales ante este nuevo reto, señaló “ ¡Es emocionante estar a bordo con Cadillac F1 en este nuevo viaje!

Recientemente, Sergio ‘Checo’ Pérez estuvo envuelto en la polémica tras una entrevista en la que hizo revelaciones incómodas sobre su paso por Red Bull, donde hizo equipo con el neerlandés Max Verstappen.