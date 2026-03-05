Fórmula 1 Checo Pérez finaliza 20 en la primera práctica libre en el GP de Australia El piloto mexicano está de vuelta en el máximo circuito del automovilismo con Cadillac y no le fue tan bien.

Sergio Checo Pérez debutó de forma oficial con la escudería Cadillac en el Gran Premio de Australia en su primera práctica libre de la temporada.

EL TIEMPO DE CHECO PÉREZ EN AUSTRALIA



El piloto mexicano, que espera tener un gran año en su regreso a la Fórmula 1, terminó décimas por debajo del campeón del mundo, Lando Norris.

Checo finalizó en la posición 20 de 22 con más de 4.3 segundos con diferencia al que marcó el mejor tiempo, Charles Leclerc. El de McLaren fue 19 con 4.1 segundos por debajo del tiempo del de Mónaco.

Los que sorprendieron en esta primera práctica libre en Albert Park, en Melbourne, fueron los pilotos de Audi, Gabriel Bortoletto y Nico Hulkenberg, al finalizar en los sitios 9 y 10.

La práctica 2 será este mismo jueves, tiempo de México, ya viernes en el ET de Estados Unidos, en puntos de las 23H MX y 0H en la Unión Americana.