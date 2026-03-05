    Fórmula 1

    Checo Pérez finaliza 20 en la primera práctica libre en el GP de Australia

    El piloto mexicano está de vuelta en el máximo circuito del automovilismo con Cadillac y no le fue tan bien.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video El emotivo reencuentro de Checo Pérez y Max Verstappen

    Sergio Checo Pérez debutó de forma oficial con la escudería Cadillac en el Gran Premio de Australia en su primera práctica libre de la temporada.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Fórmula 1

    Checo Pérez y su reveladora declaración en su regreso a la F1 con Cadillac
    1 mins

    Checo Pérez y su reveladora declaración en su regreso a la F1 con Cadillac

    Fórmula 1
    La Fórmula 1 vigila los sucesos bélicos en el golfo de cara a la temporada 2026
    1 mins

    La Fórmula 1 vigila los sucesos bélicos en el golfo de cara a la temporada 2026

    Fórmula 1
    Fórmula 1: Pirelli cancela pruebas de neumáticos tras impacto de misil en Baréin
    1:17

    Fórmula 1: Pirelli cancela pruebas de neumáticos tras impacto de misil en Baréin

    Fórmula 1
    Fómula 1: Pirelli cancela pruebas en Baréin tras impacto de misil cerca del circuito
    1 mins

    Fómula 1: Pirelli cancela pruebas en Baréin tras impacto de misil cerca del circuito

    Fórmula 1
    ¡Piloto de Fórmula 1 sufre incendio de su coche en plena exhibición!
    1:16

    ¡Piloto de Fórmula 1 sufre incendio de su coche en plena exhibición!

    Fórmula 1
    Yuki Tsunoda sufre incendio de su coche en exhibición de Fórmula 1 en San Francisco
    1 mins

    Yuki Tsunoda sufre incendio de su coche en exhibición de Fórmula 1 en San Francisco

    Fórmula 1
    Sergio Pérez ya tiene casco para debutar con Cadillac en la Fórmula 1
    1 mins

    Sergio Pérez ya tiene casco para debutar con Cadillac en la Fórmula 1

    Fórmula 1
    ¡Espectacular! Así es el nuevo casco de ‘Checo’ Pérez
    1:20

    ¡Espectacular! Así es el nuevo casco de ‘Checo’ Pérez

    Fórmula 1
    Cadillac presenta auto de Checo Pérez durante el Super Bowl LX
    1 mins

    Cadillac presenta auto de Checo Pérez durante el Super Bowl LX

    Fórmula 1
    Cadillac presenta, en el Super Bowl, el auto que usará Checo Pérez
    2:00

    Cadillac presenta, en el Super Bowl, el auto que usará Checo Pérez

    Fórmula 1

    EL TIEMPO DE CHECO PÉREZ EN AUSTRALIA


    El piloto mexicano, que espera tener un gran año en su regreso a la Fórmula 1, terminó décimas por debajo del campeón del mundo, Lando Norris.

    Checo finalizó en la posición 20 de 22 con más de 4.3 segundos con diferencia al que marcó el mejor tiempo, Charles Leclerc. El de McLaren fue 19 con 4.1 segundos por debajo del tiempo del de Mónaco.

    Los que sorprendieron en esta primera práctica libre en Albert Park, en Melbourne, fueron los pilotos de Audi, Gabriel Bortoletto y Nico Hulkenberg, al finalizar en los sitios 9 y 10.

    La práctica 2 será este mismo jueves, tiempo de México, ya viernes en el ET de Estados Unidos, en puntos de las 23H MX y 0H en la Unión Americana.

    El compañero de equipo del mexicano, Valtteri Botas finalizó en el puesto 17 con 3.7 segundos detrás de Leclerc. Max Verstappen fue tercero y Lewis Hamilton segundo, para completar el 'podio'.

    Relacionados:
    Fórmula 1Sergio 'Checo' Pérez