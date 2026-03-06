Fórmula 1 ¡Checo Pérez sufre su primer imprevisto con Cadillac! Falla en la batería del monoplaza del piloto mexicano le provoca su primer dolor de cabeza con la escudería Cadillac.

Desde antes que arrancara la Práctica 2 del Gran Premio de Australia, el piloto mexicano Sergio Pérez presentó problemas con la batería de su monoplaza, al final de la hora de ensayos, ‘Checo’ rodó una vuelta y posteriormente dejó su vehículo a la orilla de la pista, por los problemas mecánicos que presentó.

Fue el único piloto de los 22 que no tuvo crono, lo que seguramente provocó malestar no solo al mexicano, sino al interior del equipo por la falla en la batería y perder la oportunidad de seguir conociendo el vehículo.

En la primera sesión de ensayos, Sergio Pérez culminó en el lugar 20, en lo que fue su regreso formal en la Fórmula Uno. En la segunda no hubo registro.

La clasificación de la P2 la dominó Oscar Piastri (1:19.729), seguido por Kimi Antonelli (0.214) y George Russell (0.320) para el 'podio' de la P2. Lewis Hamilton y Charles Leclerc le dieron a Ferrari los lugares cuarto y quinto.