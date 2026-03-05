Fórmula 1 Checo Pérez y su reveladora declaración en su regreso a la F1 con Cadillac El piloto mexicano Sergio Pérez habló con TUDN sobre las expectativas que tiene en su vuelta al Gran Circuito y no se trata ni de títulos ni podios.

Video Checo Pérez sorprende con los objetivos en su regreso a la F1 con Cadillac

Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve a la Fórmula 1 después de un año ausente tras su estrepitosa salida de Red Bull Racing, con el que ganó cinco Gran Premios de los seis que tiene en su carrera deportiva.

De cara al arranque de la nueva temporada este fin de semana en Australia, en el Circuito de Albert Park, Checo Pérez habló con TUDN sobre las expectativas que tiene en su nueva escudería junto a Valtteri Bottas.

“Se siente todo como si fuera el primer día otra vez. Como si apenas vuelvo a empezar después de tantos años en la F1. Contento, muy motivado, me ilusiona muchísimo este nuevo proyecto que es Cadillac.

“Yo creo que si podemos sumar juntos en alguna carrera, ganarle a un par de equipos va a se runa temporada súper espectacular para este equipo, es un equipo totalmente nuevo, eso me ilusiona mucho ser parte de esto y la verdad me motiva”, indicó ‘Checo’ Pérez.

PODIOS Y TÍTULOS SON BIENVENIDOS, PERO ESTO ES LO QUE EN REALIDAD DESEA CHECO PÉREZ

El piloto tapatío de 36 años de edad sabe que está en la recta final de su carrera y este es su deseo de cara al arranque de la temporada 2026 en la F1.

“No esperaba que la gente estuviera tan ilusionada con este regreso, me motiva mucho que la gente esté motivada, traerles una alegría en sus vidas a la gente que me sigue.