Fórmula 1 Estos son los Gran Premio que pueden ser cancelados del calendario de Fórmula 1 Debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente hay dos circuitos que pueden ser definitivamente cancelados, por lo que el calendario será reducido.

Video Estos son los Gran Premio que corren riesgo de perderse en la F1 este año

La temporada de la Fórmula 1 2026 tiene su calendario 24 Gran Premio, las cuales se corren desde 2023, cuando pasó de 23 a una más en el calendario cuando se sumó el de Las Vegas, aunque corre el riesgo este año de que se reduzca por problemas ajenos al gran circuito.

Los conflictos bélicos que iniciaron el fin de semana pasado en Medio Oriente mantienen en duda la realización de dos de los Gran Premio que se encuentran en el calendario de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Bahréin en en Sakhir y el Gran Premio de Arabia Saudita en Jeddah se encuentran en riesgo de ser cancelados sin la posibilidad de buscar una sede alterna debido a los problemas geopolíticos que se viven en la zona.

Si bien no hay un comunicado o pronunciamiento de manera oficial, no es ajena la posibilidad de que ambas carreras sean canceladas, pues buscar una nueva sede implica problemas de logística y económicos.

Por lo tanto, el calendario 2026 de la F1 puede pasar de 24 Gran Premio a solo 22 en un lapso de una semana, pues el GP de Bahréin es del 10 al 12 de abril próximo y el GP de Arabia Saudita una semana después, del 17 al 19 de abril.

Tampoco es posible que en el verano se realicen estos Gran Premio en caso de que no puedan llevarse a cabo en las fechas programadas de manera original, pues están de por medio factores como las altas temperaturas, logística e incluso ingresos por ventas que cubran los gastos de realización.