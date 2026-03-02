Fórmula 1 La Fórmula 1 vigila los sucesos bélicos en el golfo de cara a la temporada 2026 El calendario podrá sufrir modificaciones si los conflictos bélicos continúan, dos lugares están en riesgo.

Por: Alonso Ramírez

La temporada 2026 de la Fórmula 1 dará inicio el próximo 7 de marzo con el Gran Premio de Australia, pero todo se mantiene en expectativa para las siguientes fechas en el calendario.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) se mantiene a la expectativa de los conflictos bélicos que se han dado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De persistir dichos ataques, las carreras en Baréin y Arabia Saudita, cuarta y quinta fecha en el calendario podrían sufrir modificaciones e incluso una cancelación.

La decisión del proveedor de llantas de la F1 se tomó después de que se confirmara que un misil se impactó a 30 kilómetros del circuito en la capital Manama.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el regreso del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez a las pistas, lo hará con la escudería de Cadillac luego de un año fuera del deporte motor.