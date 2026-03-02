    Fórmula 1

    La Fórmula 1 vigila los sucesos bélicos en el golfo de cara a la temporada 2026

    El calendario podrá sufrir modificaciones si los conflictos bélicos continúan, dos lugares están en riesgo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Piloto de Fórmula 1 sufre incendio de su coche en plena exhibición!

    La temporada 2026 de la Fórmula 1 dará inicio el próximo 7 de marzo con el Gran Premio de Australia, pero todo se mantiene en expectativa para las siguientes fechas en el calendario.

    La Federación Internacional del Automóvil (FIA) se mantiene a la expectativa de los conflictos bélicos que se han dado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Fórmula 1

    Fórmula 1: Pirelli cancela pruebas de neumáticos tras impacto de misil en Baréin
    1:17

    Fórmula 1: Pirelli cancela pruebas de neumáticos tras impacto de misil en Baréin

    Fórmula 1
    Fómula 1: Pirelli cancela pruebas en Baréin tras impacto de misil cerca del circuito
    1 mins

    Fómula 1: Pirelli cancela pruebas en Baréin tras impacto de misil cerca del circuito

    Fórmula 1
    ¡Piloto de Fórmula 1 sufre incendio de su coche en plena exhibición!
    1:16

    ¡Piloto de Fórmula 1 sufre incendio de su coche en plena exhibición!

    Fórmula 1
    Yuki Tsunoda sufre incendio de su coche en exhibición de Fórmula 1 en San Francisco
    1 mins

    Yuki Tsunoda sufre incendio de su coche en exhibición de Fórmula 1 en San Francisco

    Fórmula 1
    Sergio Pérez ya tiene casco para debutar con Cadillac en la Fórmula 1
    1 mins

    Sergio Pérez ya tiene casco para debutar con Cadillac en la Fórmula 1

    Fórmula 1
    ¡Espectacular! Así es el nuevo casco de ‘Checo’ Pérez
    1:20

    ¡Espectacular! Así es el nuevo casco de ‘Checo’ Pérez

    Fórmula 1
    Cadillac presenta auto de Checo Pérez durante el Super Bowl LX
    1 mins

    Cadillac presenta auto de Checo Pérez durante el Super Bowl LX

    Fórmula 1
    Cadillac presenta, en el Super Bowl, el auto que usará Checo Pérez
    2:00

    Cadillac presenta, en el Super Bowl, el auto que usará Checo Pérez

    Fórmula 1
    Así regresó Checo Pérez a la Fórmula 1 con el monoplaza de Cadillac
    2:00

    Así regresó Checo Pérez a la Fórmula 1 con el monoplaza de Cadillac

    Fórmula 1
    Cadillac presente al ‘Batimóvil’ que usará Checo Pérez en el 2026
    1:15

    Cadillac presente al ‘Batimóvil’ que usará Checo Pérez en el 2026

    Fórmula 1

    De persistir dichos ataques, las carreras en Baréin y Arabia Saudita, cuarta y quinta fecha en el calendario podrían sufrir modificaciones e incluso una cancelación.

    Así como lo hizo Pirelli, quienes tenían programado unas pruebas en Baréin y por dichos eventos tuvieron que cancelar.

    La decisión del proveedor de llantas de la F1 se tomó después de que se confirmara que un misil se impactó a 30 kilómetros del circuito en la capital Manama.

    La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el regreso del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez a las pistas, lo hará con la escudería de Cadillac luego de un año fuera del deporte motor.

    Video Fórmula 1: Pirelli cancela pruebas de neumáticos tras impacto de misil en Baréin
    Relacionados:
    Fórmula 1AutomovilismoMás Deportes