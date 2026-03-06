Fórmula 1 Franco Colapinto elige a los más grandes futbolistas de Argentina El piloto argentino de Fórmula Uno selecciona a sus ídolos y momentos futbolísticos en la historia de las Copas del Mundo.

Una vez iniciada la nueva temporada de la Fórmula Uno y con el Gran Premio de Australia por correrse, el piloto argentino Franco Colapinto se tomó un breve momento para decidir entre dos grandes de su país, Diego Maradona (86) o Lionel Messi (2022), qienes han levantado la Copa Mundial de la FIFA en distintas épocas.

"Son momentos que a los argentinos nos representan mucho. Mirá el estadio lo que era en el 86, me quedo con la del 22, porque sé cómo lo viví, pero fue la que yo viví, me quedo con esa, pero me hubiera encantado vivir la del 86".

Al hablar de otros dos íconos albicelestes, pero de la portería, el piloto también se decidió por el jugador más joven, Emiliano Martínez, sobre quien jugara en México 86, Nery Pumpido.

" El 'Dibu' para mí es un ícono y héroe argentino, dejó una huella muy grande, de los huevos y la garra que tenemos, una representación de lo que somos en Argentina, el 'Dibu' es un ídolo y cada uno en el Mundial hizo su parte".

Aunque Colapinto fue claro al argumentar que no es bueno hacer comparaciones entre jugadores, al menos no para él.

"Las comparaciones para mí no van, son odiosas, pero cada uno tuvo sus cosas, también dieron muchas alegrías".

Finalmente, al hablar sobre los técnicos que le dieron los títulos a Argentina, César Luis Menotti en México 86 y Lionel Scaloni en Qatar 2022, Franco Colapinto simplemente volvió a hablar de lo que a él le tocó vivir.