El Gran Premio de los Estados Unidos cada vez toma más forma, después de un complicado inició, ya se tienen a los corredores que largarán en la primera fila de salida del Circuito de las Américas.

Y es que el inicio de la clasificación de la Fórmula 1 tuvo sus momentos de angustia por un accidente en el que Isack Hadjar perdió el control de su automóvil y terminó fuera de la pista, lo que provocó una bandera roja, sin embargo, afortunadamente el piloto salió ileso.

Tras el incidente, los bólidos saltaron nuevamente a la pista, donde Franco Colapinto, quien se declarara admirador de Sergio 'Checo' Perez, llegó a la segunda qualy, aunque ya no pudo pasar a la ronda final.

Ya en la última etapa, el actual campeón de la Máxima Categoría del automovilismo, Max Verstappen, se impuso sin muchos problemas con un tiempo de 1:32.510, lo que le dejó en la pole position, a pesar de que al final habló de los grandes problemas que tuvo con los fuertes vientos.

"Hay mucho viento, en el primer sector el auto se me movió mucho de la parte da atrás, en las eses el auto se movía mucho porque pierdes carga aerodinámica. Desafortunadamente no pude hacer mi última vuelta, pero no la necesitamos".