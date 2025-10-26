Video ¡Liam Lawson se salva de una tragedia en el GP de México!

Liam Lawson, de Racing Bulls, vivió un momento de terror en el GP de México 2025 y no por el hostil recibimiento que tuvo por parte de la afición mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto neozelandés abandonó la carrera en la vuelta 14 por daños en su alerón delantero, pero minutos atrás se salvó de protagonizar una tragedia.

Y es que al inicio de la carrera, dos marshalls (oficiales de pista) se cruzaron la pista corriendo y apenas alcanzaron a pasar antes de ser arrollados por Liam Lawson.

El piloto de Racing Bulls quedó en shock tras presenciar algo insólito en la F1. “Pude haberlos matado”, le dijo el neozelandés a su equipo en la radio.

La organización del GP de México podría ser sancionada por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) por ese descuido que pudo terminar en tragedia.

Minutos después, Lawson tuvo que abandonar la carrera y fue despedido entre mentadas y abucheos de la afición mexicana que no olvida su polémica con Checo Pérez en sus últimos momentos en Red Bull Racing.

Cabe recordar que, Lawson fue quien reemplazó a Checo Pérez como compañero de Max Verstappen, pero el neozelandés no dio el ancho y meses después fue sustituido por Yuki Tsunoda, quien sí es querido por la afición mexicana.