La tercera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 trajo algunos contratiempos que hicieron enfurecer a algunos pilotos como Isack Hadjar y despistes fuertes de Lewis Hamilton, Alex Albon y Andrea Kimi Antonelli.

Lando Norris se quedó con el tiempo más rápido, a diferencia de lo que ocurrió el viernes en las primeras sesiones de prácticas, ya en el stint final con los neumáticos blandos con un registro de 1.16.633, poco más de tres décimas menos que la Ferrari de Lewis Hamilton y medio segundo más veloz que el Mercedes de George Russell.

Oscar Piastri registró el quinto tiempo más rápido, segundo de Max Verstappen de Red Bull. Ellos dos, junto con Lando Norris son quienes luchan por el Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1.

Los incidentes ocurrieron incluso desde el inicio de la sesión, con Lewis Hamilton quien no podía domar la curva 1 (incluso desde sus años en Mercedes padece en este sector), además de Alex Albon, quien bloqueó fuerte en el otrora llamado Foro Sol.

Isack Hadjar justo en este sector de curvas lentas, enfureció en un par de ocasiones y lo expresó por la radio a su equipo, Racing Bulls, criticando a Norris y al Alpine de su compatriota Pierre Gasly debido a que no estaban tirados a un costado justo cuando Hadjar hacía su vuelta bandera.