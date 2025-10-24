El intenso calor que se sintió esta tarde en la Ciudad de México fue factor para que algunos monoplazas no encontrarán la puesta a punto de cara a la clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno.

Tanto pilotos, como neumáticos sufrieron las consecuencias de las elevadas temperaturas que se registraron en la pista, por lo que esta sesión de ensayos sirvió en gran parte para seguir recabando información, para el próximo domingo, día de la carrera.

El piloto de la escudería Red Bull, Max Verstappen, fue el más rápido en la Práctica 22 con tiempo de 1:17,392 milésimas, seguido por Charles Leclerc de Ferrari y Kimi Antonelli de Mercedes. Leclerc fue el más rápido en la P1, más temprano.

Para la escudería McLaren, actual campeón en el Campeonato de Constructores, no fue una tarde sencilla. Lando Norris terminó cuarto y Oscar Piastri se ubicó en el décimo segundo sitio.

En esta práctica ya no tomó parte el piloto mexicano Patricio O´Ward, quien subió a uno de los monoplazas naranjas de McLaren.

Plenty for the teams to look over ✅😮‍💨



FP2 is complete, with Max Verstappen leading the way by over a tenth and a half ⏱️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/t62ZV08aGe — Formula 1 (@F1) October 24, 2025