Fórmula 1 Yuki Tsunoda sufre incendio de su coche en exhibición de Fórmula 1 en San Francisco El piloto japonés de Red Bull vivió un susto de cara al GP de Australia.

Coche de Yuki Tsunoda se incendia Imagen X

El piloto de Red Bull, Yuki Tsunoda, vivió momentos dramáticos cuando su monoplaza se incendió durante una exhibición en San Francisco, California.

PUBLICIDAD

El japonés se encontraba deleitando a los fanáticos con todo tipo de piruetas a bordo del RB7, el mismo monoplaza con el que Sebastian Vettel se coronó campeón mundial en 2011.

De un momento a otro, en uno de los giros, el motor comenzó a expulsar un humo espeso que alertó a los presentes. En instantes, la parte trasera del coche se incendió y los fanáticos alertaron al japónes, quien afortundamente salió de inmediato sin lesión alguna.

El incidente marcó la primera aparición pública de Tsunoda tras haber dejado su lugar como piloto titular en la Fórmula 1 en 2025.

Cabe recordar que Yuki se convirtió en compañero de Max Verstappen en la temporada pasada, pero ante los malos resultados, la escudería lo relegó como piloto de pruebas y reserva para este 2026.