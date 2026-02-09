Fórmula 1 Sergio Pérez ya tiene casco para debutar con Cadillac en la Fórmula 1 Se da a conocer el casco con el que el piloto mexicana correrá en su nuevo equipo, la escudería Cadillac, en la Fórmula 1.

Video ¡Espectacular! Así es el nuevo casco de ‘Checo’ Pérez

Pero si de emociones se trata entorno al piloto mexicano, éstas no pararon durante este lunes, ya que se dio una nueva presentación al respecto, la del casco que usará cuando se suba a su bólido.

En definitiva su nuevo casco es espectacular, lejos de que es uno de los aditamentos principales que pueden salvar su vida en caso de una colisión, su diseño verdaderamente es de llamar la atención con un color que seguramente hará contraste con el automóvil.

Mientras que el auto donde competirá 'Checo' Pérez portará colores sobrios y elegantes en blanco y negro, su casco lucirá llamativo en un verde-amarillo fluorescente, combinado con vivos en negro que en verdad es de llamar la atención por el contraste que provoca.

De llamar la atención fue la parte superior trasera del casco, donde el Checo lucirá una bandera mexicana de gran tamaño, que a pesar de ser alargada, cubre la mitad circular de la superficie.