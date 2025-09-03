Colton Herta será el piloto de pruebas de Cadillac, la escudería estadounidense que se estrenará en el 2026 en la Fórmula 1, y será compañero de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Así lo anunció el propio equipo, que poco a poco va cobrando forma, vía sus redes sociales: " De la IndyCar a La F1. Nuestro nuevo piloto de pruebas, Colton Herta", se lee en su cuenta de X.

Además, también publicó la primera declaración del piloto.

"Es una oportunidad de ensueño, por la que he trabajado durante mucho tiempo. Formar parte de la entrada de Cadillac en la F1 en un momento tan crucial es algo que no podía dejar pasar", aseguró Colton.

¿Quién es Colton Herta?

Herta es estadounidense y tiene 25 años. Ha corrido en el campeonato Euroformula Open, en la F3 y suma siete temporada en IndyCar donde ha ganado nueve veces. También ha conseguido triunfos en IMSA Weathertech Sportscar Championship y en las 24 Horas de Daytona.

Por si fuera poco, según explica Sam Reyes experto de F1 de TUDN, tiene 35 puntos de la Súperlicencia para la F1 y con sus participaciones en las prácticas libres con Cadillac puede alcanzar los 40 que requiere para competir en la máxima categoría del automovilismo.

No correrá en IndyCar en el 2026 para concentrarse con Cadillac F1 Team.

Sus puntos de la super licencia de la F1:

- 1 por su 10º puesto en IndyCar en 2023

- ⁠ 30 por su subcampeonato en 2024

- ⁠4 por terminar 7º en 2025