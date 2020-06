Tyson Fury se burla de la demanda de Dillian Whyte

Tyson Fury, Campeón del Consejo Mundial de Boxeo, no encuentra sentido en los reclamos de Dillian Whyte y mucho menos en su determinación de haber emprendido acciones legales p or no tener una oportunidad de pelear por el campeonato del mundo en tiempos en los que prácticamente todos los deportes se encuentran detenidos por la pandemia de coronavirus.