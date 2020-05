Tyson dice que peleará contra un 'gran rival' en su regreso

"Escucha, hay tantos tipos que quieren hacer esto, caray. Les estamos llamando, estamos haciendo negocios en este momento. No creerías los nombres cuando estos se den a conocer. En algún momento de la semana tendremos un contrato firmado", declaró Tyson en el programa de radio. "Y el dinero que lleguemos a ganar, va a ser para alguien más. No voy a quedarme con ningún dinero".

"Hombre, me estoy preparando, sabes, me estoy preparando para ayudar a algunas personas que son menos afortunadas que yo", dijo Tyson. "Voy a hacer este evento de caridad, y voy a tomar este dinero y ayudar a estas personas sin hogar y vamos a ayudar a estos hermanos adictos. Debido a que he estado sin hogar y he sido adicto, conozco lo duro que es. No mucha gente ha sobrevivido como yo".