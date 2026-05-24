Box Contundente victoria de Jorge Sánchez Zárate en Box Televisa en la CDMX En el primer capítulo, el pugilista capitalino derrota por la vía del nocaut técnico a Joel Córdova.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Contundente victoria de Jorge Sánchez Zárate en Box Televisa

Menos de un round completo fue suficiente para que Jorge Sánchez Zárate saliera con el brazo en alto sobre Joel Córdova, quien nunca logró contrarrestar la descarga de golpes que le propinó desde el sonar de la campana.

Los primeros impactos fueron mermando a Córdova, quien perdió la guardia y ante el severo castigo, el tercero en la superficie decidió detener la pelea y así evitar que esto tuviera más consecuencias.

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Los golpes de Zárate entraban sin control, arriba, abajo y sin respuesta por parte del rival.

Triunfo para Zárate, quien ni se despeinó para ganar de forma contundente.

‘Picoso’ y fulminante triunfo de Damián Arce en Box Televisa

El poderío de puños y tremendo físico de Damián ‘Picoso’ Arce en comparación con el colombiano José David ‘Cogollo’ era evidente. Dos asaltos fueron suficientes para que el nacido en Cuba con potente gancho al hígado mandara a la lona al ‘Cogollo’ quien, tras el fulminante impacto, solo se desvaneció y ya no pudo seguir en el combate.

E l primer asalto fue de estudio, de medir fuerzas Damián sabía que podía llevarse el triunfo debido a su fortaleza, poderío de puños y así ‘Picoso’ fue un chile habanero para su oponente, quien casi al finalizar el segundo episodio, lo mandó a la superficie debido al tremendo impacto que le propinó Damián Arce.