    Boxeo

    Aaron Mercury derrota a Mario Bautista con tremendo nocaut en la gala de Supernova Génesis

    El influencer no tuvo piedad con el cantante y en el primer round se llevó la victoria en la gala de Supernova Génesis.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video ¡Karely sorprende! Vence a Kim Shantal en Supernova Genesis

    En una de las peleas más esperadas de la Supernova Génesis, Aaron Mercury se llevó la victoria sobre Mario Bautista con un tremendo nocaut en el primer round.

    Después de picantes declaraciones entre el cantante y el influencer en los últimos días, ambos peleadores saltaron al ring de la Arena Ciudad de México en medio de la ovación del recinto.

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    Y desde los primeros segundos del combate, Aaron Mercury y Mario Bautista se dieron con todo, en una pelea que se disputó sin careta, pero fue el ex participante de la Casa de los Famosos México que conectaba los mejores golpes en el rostro y cuerpo.

    Dichos golpes dejaron muy afectado a Mario Bautista que, tras el duro castigo, se fue a la lona y el referí detuvo la pelea en apenas un minuto y medio de combate para que Aaron Mercury se quedara con el cinturón.

    Tras el combate ambos peleadores se enfundaron en un abrazo y Aaron Mercury lanzó un reto a Juan de Dios Pantoja, cantante mexicano, para subirse el ring en la próxima gala.

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