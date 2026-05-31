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    Nocaut ‘violento’ de Celex Castro sobre Florentino Hernández

    Guadaña poderosa de Célex que mandó a la lona al ‘Violento’ Hernández en el combate estelar de Box Televisa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | Nocaut ‘violento’ de Celex Castro sobre Florentino Hernández

    Combinación de upper y gancho fue la ‘medicina’ que recetó Celex Castro a Florentino ‘Violento’ Hernández, para salir con el brazo en alto en el quinto asalto, en el combate estelar en Box Televisa desde Tlanepantla, Estado de México.

    Celex fue estudiando a su oponente para dar el par de golpes que dejaron al ‘Violento’ sobre la superficie y ni la cuenta de protección fue suficiente, para regresar en la pelea. El tercero en la superficie le dio el conteo y de inmediato decretó el triunfo de Celex, para seguir de manera invicta su trayectoria.

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    Para el ‘Violento’ Hernández fue su descalabro 11 en su carrera.

    Héctor Robles gana por decisión unánime

    En la pelea preliminar el triunfo fue para Héctor Robles al vencer por decisión unánime a Luis Guzmán, en combate pactado a seis asaltos.

    Los jueces no tuvieron duda en dar por ganador al ’Ratón’ Robles, quien mostró mejor calidad boxística, golpes de alto poder y sobre todo saber contrarrestar al ‘Kiko’ Guzmán, quien lo intentó, pero no supo descifrar el boxeo de su oponente.

    Héctor Robles avanza a la siguiente ronda en el Torneo Victoria.

    Video Resumen | Triunfo por decisión unánime de Héctor Robles
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