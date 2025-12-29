Box Anthony Joshua queda herido en accidente que deja muertos en Nigeria Dos personas fallecidas es el saldo del siniestro automovilístico que se vivió este lunes.

Video IMÁGENES SENSIBLES: Brutal accidente de figura del boxeo mundial

El boxeador Anthony Joshua, que triunfó hace días en pelea de exhibición sobre Jake Paul, se vio involucrado en un accidente automovilístico este lunes en Nigeria.

De acuerdo a reportes de agencias informativas, el peleador, de origen nigeriano, se encuentra de vacaciones en el país africano y fue llevado al hospital.

PUBLICIDAD

Anthony Joshua sufrió heridas no graves en primera instancia cuando su vehículo colisionó con otro coche, mientras se investiga la causa del accidente que dejó dos personas muertas.

La información detalla que Joshua iba como pasejero en una camioneta de lujo en Nigeria, cuando el vehículo tuvo una ponchadura de llanta que hizo que el conductor perdiera el control total del mismo.

"El accidente ocurrió debido a un neumático reventado en el vehículo de Anthony Joshua, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se desviara hacia un camión estacionado al costado de la carretera", informó a la cadena ESPN el comisionado de policía, Lanre Ogunlowo.