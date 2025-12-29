    Box

    Anthony Joshua queda herido en accidente que deja muertos en Nigeria

    Dos personas fallecidas es el saldo del siniestro automovilístico que se vivió este lunes.

    Por:Antonio Quiroga
    Video IMÁGENES SENSIBLES: Brutal accidente de figura del boxeo mundial

    El boxeador Anthony Joshua, que triunfó hace días en pelea de exhibición sobre Jake Paul, se vio involucrado en un accidente automovilístico este lunes en Nigeria.

    De acuerdo a reportes de agencias informativas, el peleador, de origen nigeriano, se encuentra de vacaciones en el país africano y fue llevado al hospital.

    Anthony Joshua sufrió heridas no graves en primera instancia cuando su vehículo colisionó con otro coche, mientras se investiga la causa del accidente que dejó dos personas muertas.

    La información detalla que Joshua iba como pasejero en una camioneta de lujo en Nigeria, cuando el vehículo tuvo una ponchadura de llanta que hizo que el conductor perdiera el control total del mismo.

    "El accidente ocurrió debido a un neumático reventado en el vehículo de Anthony Joshua, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se desviara hacia un camión estacionado al costado de la carretera", informó a la cadena ESPN el comisionado de policía, Lanre Ogunlowo.

    "Por el momento tengo conocimiento de dos fallecimientos y Anthony Joshua ha sido trasladado a un hospital, cuya ubicación no se ha revelado, para recibir atención médica. La comandancia emitirá un comunicado de prensa próximamente", añadió.

    Se espera que en el 2026, Anthony Joshua vive una nueva pelea contra Tyson Fury.

