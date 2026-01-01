    Box

    Revelan situación de Anthony Joshua tras darse de alta de hospital

    El boxeador sobrevive en un fuerte accidente donde murieron dos personas.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Revelan el estado de Anthony Joshua tras accidente

    Anthony Joshua, boxeador profesional, fue dado de alta del hospital después de sufrir un fuerte accidente automovilístico e n donde murieron dos personas.

    Joshua salió del hospital horas antes del Año Nuevo el miércoles, aunque su estado mental es precario después de la pérdida de las dos personas que formaban parte de su equipo y que, de hecho, también eran considerados amigos del pugilista.

    Gbenga Omotoso, vocero de Lagos en Nigeria, reveló que Joshua continuará con su recuperación en casa.

    "Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde. Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", reveló Omotoso por medio de redes sociales.

    Joshua, quien es británico con ascendencia nigeriana, permanecía en Nigeria después de su pelea contra Jake Paul, misma que ganó por nocaut.

    El accidente sufrido por el pugilista ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan el lunes pasado. Joshua viajaba como pasajero en el todoterreno que impactó contra un vehículo estacionado.

