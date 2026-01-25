    Box

    ¡Celex Castro y Ricardo Salgado cumplen en Box Televisa!

    Celex Castro y Ricardo Salgado ganan sus respectivos combates por la vía del cloroformo, desde Cancún en Box Televisa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Diana Fernández se ‘baila’ a la Bikina Rodríguez

    Gran función de box se vivió esta noche en Cancún con los combates entre Celex Castro ante José 'Coruco' Flores y Ricardo Salgado en contra de Kevin Cisneros.

    En el primer combate Celex Castro dio clase se boxeo al ‘Coruco' Flores, quien terminó viendo las lámparas, tras fulminante derechazo en el quinto asalto. Desde el primer capítulo Celex mandó a la lona a su rival y la historia del combate se fue escribiendo a favor del local.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Box

    Canelo Álvarez aparece en el Paris Fashion Week y roba miradas con llamativo outfit
    1 mins

    Canelo Álvarez aparece en el Paris Fashion Week y roba miradas con llamativo outfit

    Boxeo
    'Nitchs' Jiménez apaga al 'Dragón' y se queda con título en regreso de Box Televisa
    1 mins

    'Nitchs' Jiménez apaga al 'Dragón' y se queda con título en regreso de Box Televisa

    Boxeo
    Canelo Álvarez está de regreso y así lo demuestra un revelador video
    1:29

    Canelo Álvarez está de regreso y así lo demuestra un revelador video

    Boxeo
    Revelan situación de Anthony Joshua tras darse de alta de hospital
    1 mins

    Revelan situación de Anthony Joshua tras darse de alta de hospital

    Boxeo
    Anthony Joshua queda herido en accidente que deja muertos en Nigeria
    1 mins

    Anthony Joshua queda herido en accidente que deja muertos en Nigeria

    Boxeo
    Canelo da lujoso regalo a su hija Emily Cinnamon en Navidad
    1 mins

    Canelo da lujoso regalo a su hija Emily Cinnamon en Navidad

    Boxeo
    Terrorífico: el inquietante mensaje que recibió Canelo desde el hospital
    1:19

    Terrorífico: el inquietante mensaje que recibió Canelo desde el hospital

    Boxeo
    Saúl 'Canelo' Álvarez recibe reto de Jake Paul desde el hospital
    1 mins

    Saúl 'Canelo' Álvarez recibe reto de Jake Paul desde el hospital

    Boxeo
    Terence Crawford anuncia su retiro invicto y tras triunfo ante Canelo Álvarez
    2 mins

    Terence Crawford anuncia su retiro invicto y tras triunfo ante Canelo Álvarez

    Boxeo
    ¡No habrá revancha con ‘Canelo’ Álvarez! Crawford anuncia difícil decisión
    1:25

    ¡No habrá revancha con ‘Canelo’ Álvarez! Crawford anuncia difícil decisión

    Boxeo

    En los siguientes asaltos Castro permitió a su rival algunos momentos boxísticos, que incluso lo pusieron arriba en las tarjetas.

    En el quinto la historia fue totalmente distinta, ya que con la guardia abajo Celex lo aprovechó para asestarle tremendo golpe al rostro que de inmediato lo mandó a la lona y las asistencias comenzaron a auxiliar a José Flores, quien se desvaneció sobre el ring de forma impresionante.

    Resultado oficial nocaut efectivo al minuto, con 27 segundos en el quinto asalto a favor de Celex Castro.

    Avispa sale con el ‘aguijón’ lastimado

    Un solo boxeador hubo en el ring en el combate entre Ricardo Salgado y Kevin Cisneros. El ‘Pichi’ Salgado comenzó desde los primeros segundos del combate a castigar a la ‘Avispa’ Cisneros al grado de mandarlo a la lona en el primer asalto.

    El castigo era evidente en el boxeador de la Ciudad de México, quien solo necesito de otros momentos del segundo capítulo para salir con la victoria. El público apenas se acomodaba en su respectivo asiento y el combate ya estaba definido a favor del nacido en Cozumel, Quintana Roo.

    El veredicto oficial por nocaut técnico a los 53 segundos del segundo round, para Ricardo ‘Pichi’ Salgado.

    Relacionados:
    Box

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX