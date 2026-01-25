Box ¡Celex Castro y Ricardo Salgado cumplen en Box Televisa! Celex Castro y Ricardo Salgado ganan sus respectivos combates por la vía del cloroformo, desde Cancún en Box Televisa.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Diana Fernández se ‘baila’ a la Bikina Rodríguez

Gran función de box se vivió esta noche en Cancún con los combates entre Celex Castro ante José 'Coruco' Flores y Ricardo Salgado en contra de Kevin Cisneros.

En el primer combate Celex Castro dio clase se boxeo al ‘Coruco' Flores, quien terminó viendo las lámparas, tras fulminante derechazo en el quinto asalto. Desde el primer capítulo Celex mandó a la lona a su rival y la historia del combate se fue escribiendo a favor del local.

PUBLICIDAD

En los siguientes asaltos Castro permitió a su rival algunos momentos boxísticos, que incluso lo pusieron arriba en las tarjetas.

En el quinto la historia fue totalmente distinta, ya que con la guardia abajo Celex lo aprovechó para asestarle tremendo golpe al rostro que de inmediato lo mandó a la lona y las asistencias comenzaron a auxiliar a José Flores, quien se desvaneció sobre el ring de forma impresionante.

Resultado oficial nocaut efectivo al minuto, con 27 segundos en el quinto asalto a favor de Celex Castro.

Avispa sale con el ‘aguijón’ lastimado

Un solo boxeador hubo en el ring en el combate entre Ricardo Salgado y Kevin Cisneros. El ‘Pichi’ Salgado comenzó desde los primeros segundos del combate a castigar a la ‘Avispa’ Cisneros al grado de mandarlo a la lona en el primer asalto.

El castigo era evidente en el boxeador de la Ciudad de México, quien solo necesito de otros momentos del segundo capítulo para salir con la victoria. El público apenas se acomodaba en su respectivo asiento y el combate ya estaba definido a favor del nacido en Cozumel, Quintana Roo.