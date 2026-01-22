    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Canelo Álvarez aparece en el Paris Fashion Week y roba miradas con llamativo outfit

    Saúl Álvarez se robó el show al portar esa exclusiva pieza, ¿cuánto cuesta?

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Video Así es el reloj Patek Philippe Tiffany Blue que Canelo portó en París

    El receso que actualmente está tomando Saúl Álvarez tras ser sometido a una operación de codo, lo ha ayudado a tomarse un tiempo de relajación y para realizar otro tipo de actividades fuera del mundo del boxeo y hasta en familia.

    Al ser un deportista que se preocupa en todo momento de su imagen, de forma constante es invitado por grandes diseñadores de moda a acudir a sus desfiles y uno a los que asistió en los últimos días fue al de Amiri, en el Paris Fashion Week, donde incluso coincidió con el actor estadounidense Jeff Goldblum.

    En el evento, al que a sistió en compañía de su esposa Fernanda Gómez, al 'Canelo' Álvarez se le pudo ver un lujoso atuendo de animal print de la reconocida marca, con el que llamó la atención de más de uno al ser un modelo exclusivamente diseñado para el boxeador mexicano.

    Para el púgil no es la primera ocasión en la que viste la exclusiva marca de ropa, ya que incluso, durante la pelea ante Terence Crawford subió al cuadrilátero con una capa y vestimenta diseñada para el evento por Amiri.

    Pero sin duda, lo que más llamó la atención, aparte del bigote que ahora porta, fue el lujoso reloj que portaba en la muñeca , un Patek Philippe Tiffany Blue que lució en cada movimiento y tiene un costo de 27,195,428.57 pesos (1,557,674.79 dólares).

    Contrario a su tradición, el Canelo no tendrá acción en el mes de mayo, por lo que se espera que regrese a los cuadriláteros en el mes patrio, una vez que se haya recuperado totalmente de su cirugía de codo.

    Relacionados:
    Saúl 'Canelo' ÁlvarezBox

