    'Nitchs' Jiménez apaga al 'Dragón' y se queda con título en regreso de Box Televisa

    Gabriel Jiménez tiene un inicio complicado, pero apabulla en últimos rounds a Daniel Sánchez.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Resumen | Diana Fernández se ‘baila’ a la Bikina Rodríguez

    Gabriel 'Nitchs' Jiménez se adjudicó el triunfo sobre Daniel 'Dragón' Sánchez en la pelea estelar de la primera función de Box Televisa en 2026, un combate apasionante celebrado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

    Jiménez doblegó a Sánchez por decisión unánime para adjudicarse el campeonato Fecarbox de Peso Superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

    El 'Dragoncito' parecía iniciar mejor el combate, con buena reacción a los jabs del 'Nitchs', gran juego de cintura y algunos golpes bien aterrizados, aunque se enfrentó al problema de quedarse sin fondo desde muy temprano.

    Jiménez olió sangre y se lanzó al ataque prácticamente en la mitad de la pelea y hasta el final, en donde solamente parecía que el cuadrilátero tenía solo a un pugilista. A pesar de la gran cantidad de golpes conectados, el nocaut no llegó.

    Las tarjetas, de forma unánime, dieron como vencedor al 'Nitchs' en combate entre dos pugilistas de la Ciudad de México y con un Jiménez que queda con marca de 13 victorias, a cambio de 1 derrota.

