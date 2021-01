Ryan García: "Tengo una pelea más grande que ante Gervonta"

Ryan García tiene en vilo a los fanáticos del boxeo luego de que el campeón interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo revelara que tiene en puerta una oferta 'gigantesca' para realizar su siguiente pelea, pero no se trata de Gervonta Davis .

"Tengo una pelea potencial gigantesca, mucho más grande que ante Gervonta Davis. Tal vez lo deje a un lado por un momento, de todos modos lo enfrentaré, pero no rechazaría pelear con Tank si no tuviera una oportunidad mucho más grande. No puedo decir nada por el momento", confesó Ryan García para el podcast Jalen & Jacoby.