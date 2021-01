Ryan García enfocado en Pacquiao: "La pelea destruirá récords"

Ryan García no deja de insistir y promocionar su pelea extraoficial con la layenda filipina, Manny Pacquiao , pues asegura que la contienda se dará tarde o temprano en este año y promete que "destruirá todos los récords".

"Tu héroe, una de las personas que has admirado, y te dicen que tienes la oportunidad de enfrentarlo. No podía decir que no. Pensé, 'puedo ocuparme después del resto de las peleas. Voy por Manny Pacquiao'. Eso es lo que haré".