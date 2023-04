Potencial debacle de Canelo Álvarez si no convence ante John Ryder, según Eddie Hearn

“La pelea del 6 de mayo nos dirá muchas cosas de Canelo. Conozco muy bien a Ryder, dará el 100 por ciento. Si Saúl no se mete de lleno, si su mano no está del todo bien, si ya no muestra la misma hambre de triunfo, pero termina ganando y no convence, entonces tendríamos que empezar a creer en una potencial debacle", comentó el mandamás de Matchroom Boxing para The DAZN Boxing Show.