Dmitry Bivol pide a Canelo Álvarez la revancha en 168 libras; está harto de las excusas

"Bivol ya le ganó, no está tan motivado como en la primera pelea y sinceramente (Canelo) ya no representa un desafío para él, así que ellos tienen que aceptar algunos términos que les estamos pidiendo y uno de ellos es pelear en 168 libras, quiere que ponga en juego todos sus títulos, Bivol no quiere más excusas, porque Canelo dijo en la primera pelea que tuvo que subir de peso, pero lo ha hecho antes, De la Hoya lo hizo, también Pacquiao. Decir que fue un error cuando perdiste no es correcto, porque no fue un error cuando le ganó a Kovalev, entonces por qué sí lo es ahora".