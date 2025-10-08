    Box

    ¡’Pitbull’ Cruz regresa a los cuadriláteros en combate estelar!

    Isaac Cruz subirá al ring ante Lamont Roach Jr., el próximo 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa. .
    Video 'Pitbull' Cruz enfrentará a Lamont Roach Jr, en San Antonio

    Buena oportunidad para el pugilista Isaac ‘Pitbull’ Cruz la que tiene enfrente al medirse al estadounidense Lamont Roach Jr., en la categoría de los Superligeros, el próximo 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

    El ‘Pitbull’ en entrevista exclusiva con Paco Fuentes de Univisión asegura sentirse muy contento por subir al cuadrilátero de nuevo en San Antonio, Texas. “La gente que me ve, ya sea latino, ‘gringo’ o de cualquier nacionalidad me saluda y aprecio este cariño que me tienen, todo esto me motiva, después de mi familia, nos vamos a sacrificar para que la gente sea la ganadora, el próximo 6 de diciembre”.

    Con respecto al rival que enfrentará Isaac Cruz destacó lo dicho en la conferencia de prensa donde señaló que irá por él, para ofrecer un gran espectáculo y que así sea. “Nosotros vamos a venir preparados para dar lo mejor”, señaló el mexicano.

    Cruz ante Roach Jr., será un combate pactado a 12 rounds donde estará en disputa el cinturón interino de los Superligeros del CMB

    Más sobre Box

