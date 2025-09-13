Video La 'inauguración' que dará Canelo al estadio de los Raiders

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador que enfrentará a Terence Crawford, no solo efectuará la pelea ante el estadounidense por ser el campeón indiscutible de los supermedianos, también por un hecho importante en Las Vegas.

Será la primera ocasión en la que el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders de la NFL, reciba una pelea de boxeo y, al respecto, Canelo se dijo orgulloso de ser el elegido para la distinción.

"Me siento muy contento, orgulloso de inaugurar otro estado para boxeo, qué mejor que de los Raiders, me siento contento y orgulloso", dijo el jalisciense quien también sostuvo que la pelea ante Crawford dará mucho de qué hablar.

"Representa mucho para mí, es una pelea muy importante para mi carrera, es una pelea muy grande, me gusta estar involucrado en peleas grandes, representa mucho para mí y para mi país. Va a ser una gran pelea, gran peleador, sabemos las capacidades que tiene, pero hicimos todo lo que teníamos qué hacer y está para ponerlo mañana en la noche".

Además, Saúl 'Canelo' Álvarez reiteró, después de pasar por la balanza en donde pesó 167.5 libras, que no necesita demostrar nada ya que su carrera lo respalda.