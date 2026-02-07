Saúl 'Canelo' Álvarez Canelo Álvarez acepta molestia por falta de revancha y retiro de Crawford Saúl Álvarez habló en entrevista de cara a su vuelta al ring en septiembre y dio detalles de su reciente derrota.



Canelo Álvarez rompió el silencio sobre su reciente derrota ante Terence Crawford, sus lesiones y lo que espera en su vuelta al ring para septiembre en Arabia Saudita.

En entrevista con Ring Magazine, Canelo aceptó molestia y frustración por el retiro inesperado de Crawford tras su victoria y la imposibilidad de una revancha.

"Siempre le doy crédito a Crawford (por su victoria), pero necesitamos una segunda pelea, después de aquella noche le dije que teníamos que pelear de nuevo porque no me sentí de la mejor forma y quería volver a intentarlo, iba a ser distinto, necesitaba que me diera la revancha, pero decidió retirarse.

"Hay que aceptarlo y dar la vuelta a la página, buscar las peleas que quiero y hacerlo contra campeones mundiales de nuevo, pero creo que la revancha habría sido perfecta para el boxeo, es lo que hay".

CANELO ACEPTA QUE SU CUERPO YA NO ES EL MISMO

Canelo Álvarez aceptó que cometió muchos errores para su pelea con Crawford, entre ellos no recuperar su cuero lo suficiente y subir al ring con una mala estrategia al intentar ser más ligero que su rival.

"Mi cuerpo no respondió como quería, quise subir más veloz, pero no recuperé mi peso como debía, me sentía cansado, mis piernas también, pero Crawford merece todo el crédito, tuvo una mejor estrategia que yo, no lo hice mal incluso si mi cuerpo no estaba como yo quería, así es esto, aceptar y aprender de las derrotas, seguir adelante.