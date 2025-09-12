Video ¡Paren todo! Canelo revela quién lo escoltará al ring ante Crawford

Canelo Álvarez reveló qué artista lo acompañará al ring la noche del sábado 13 de septiembre cuando enfrente a Terence Crawford en Las Vegas.

Durante la última rueda de prensa de la pelea previo al día de pesaje, Canelo fue cuestionado sobre la identidad del o los artistas que lo escoltarán hacia el ring como lo ha hecho en sus últimas contiendas.

La respuesta de Canelo fue contundente y da una idea de la seriedad con la que se ha tomado la pelea ante Crawford, su rival más complejo y peligroso desde que enfrentara a Gennady Golovkin.

" Este sábado solamente vamos a caminar mi equipo y yo, porque este momento lo hemos esperado toda mi carrera y por eso quiero que sea mi equipo y yo nada más".

En peleas pasadas, Canelo salió escoltado hacia el cuadrilátero con cantantes como Santa Fe Klan, Luis R. Conríquez, y Fher Olvera, vocalista de la agrupación mexicana, Maná.

CANELO SE OLVIDA DE BENAVIDEZ, POR AHORA

Una vez más, el nombre de David Benavidez surgió entre el mar de preguntas durante la última rueda de prensa publicitaria y, nuevamente, Canelo detalló que no está interesado ni piensa en el 'Bandera Roja' por el momento.

"Mira, nunca digo ‘no’ a nada, veremos después, pero por ahora estoy cien por ciento enfocado en esta pelea".