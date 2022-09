Enfrentar a Canelo, uno de los deseos de Usyk antes del retiro

"Bien, si firman el contrato se darán de golpes durante un buen rato, pero todo mundo espera que se dé la pelea Usyk vs Fury. No voy a apoyar a alguno de los dos, ni siquiera verá la pelea. No quiero. No es cierto, solo bromeo", dijo Usyk, quien agregó que la pelea final ideal sería en el Estadio Olímpico de Kiev ante su gente.