El combate más explosivo que se vivió en la función desde Nogales, Sonora fue el del mexicano Bryan 'Destructor' Mercado ante el filipino Arthur 'King' Villanueva. El triunfo del ‘Destructor’ no fue sencillo, ya que a partir del segundo asalto sufrió castigo en el rabillo del ojo, lo que dejó ver sangre en el rostro del mexicano.

Este no fue impedimento para ir castigando, poco a poco al ‘King’ Villanueva, quien no renunció al triunfo con golpes certeros sobre el mexicano. Fue hasta el noveno episodio cuando los golpes rindieron frutos con impacto a la altura de las costillas que puso en cuclillas al filipino, para recibir cuenta de protección y no regresar al combate.