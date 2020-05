Mike Tyson busca pleito en la lucha libre: no revela rivales

El excampeón de peso completo Mike Tyson aparentemente sigue sin encontrar un rival para la pelea a beneficio que piensa hacer, sin embargo, 'Iron Mike' participó en un segmento del show Dynamite de All Elite Wrestling (AEW) el miércoles por la noche en la cadena TNT.

Pero lejos de lo que se esperaba no dio nombres de sus posibles rivales para el combate que planea realizar. Luego de decir que su eterno rival Evander Holyfield no será con quien pelee, indicó que hay muchos nombres involucrados, pero no ha sido específico en ninguno.