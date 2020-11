Mariana 'Barby' Juárez va por la revancha ante la 'Cobrita' Luna

“De esto me voy a levantar y quiero la revancha directa, ya hablé con mi promotor y quiero la revancha directa. Se los voy a demostrar. Felicidades a Yulihan, haya hecho lo que haya hecho, ganó, le levantaron la mano y hoy ella es la campeona pero la vida da revanchas y Dios sabe que no le miento”, explicó mediante un video.

“Ya una vez me sucedió, ya una vez me lo hicieron con los guantes. Viendo sus peleas pasadas (de Yulihan), me mandan un mensaje en Facebook y me decían ‘ten cuidado, nos la aplicaron’, pero no entendía. Vi la pelea con la ‘Puñitos’ y ni siquiera salió golpeada la chica y yo siendo una peleadora con tanta experiencia, sentir eso, no es nada sencillo. Hice una excelente preparación, entrené, corrí, trabajé en el gimnasio.