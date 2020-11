Yulihan Luna pone en la antesala del retiro a Mariana 'Barby' Juárez

Al término de la pelea apareció la polémica pues la esquina de Juárez pidió que se revisaran los guantes de Luna, debido a que la capitalina insitía en que los golpes se sentían con demasiado poder, por la que la autoridad procedió a hacer la inspecciòn ante el llanto de la ganadora que no daba crédito a lo que pasaba.

Desde el primer asalto la retadora impuso condiciones, pues con un par de uppers al rostro provocó que la campeona comenzara a sangrar intensamente de la nariz, una situación que sin duda obligó a la esquina de la capitalina a cambiar la estrategia, pues no esperaban encontrar tal oposición de parte de la 'Cobrita'.

Mariana no bajó los brazos a pesar de que era ampliamente superada en cada round. Intentó cambiarse de guardia para descontrolar a su oponente pero los resultados no eran los esperados, pues Yulihan estableció el jab como su principal arma ya que así mantuvo a raya a Juárez, además de que el uno dos entraba de todas todas y le alcanzó para poner en predicamentos a la veterana pugilista que no se podía quitar los golpes de encima.