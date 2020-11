Leo Santa Cruz analizará en los siguientes días, que pueden ser meses, su futuro en el boxeo después del tremendo KO que sufrió el pasado sábado contra Gervonta Davis.

El boxeador mexicano no sabe que es lo que pasará con su carrera y en palabras para ESPN, señaló que el retiro es algo que le pasa por la mente por el propio deseo de los aficionados.

"La verdad quiero pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con ellos, descansar, y la verdad voy a hablar con mi equipo, con mi papá, a ver qué planes tienen o qué quieren que haga, a ver si sigo boxeando o nos retiramos.

“No sé, la verdad no sabemos qué vamos a hacer. La verdad en esta pelea siento que decepcioné a mucha gente, pienso que a lo mejor ya no me van a querer ver pelear o algo porque van a decir que qué voy a hacer si ya me ganaron, a lo mejor decepcioné a mucha gente, pero vamos a ver lo que pasa, vamos a hablar con mi papá y a ver si regresamos. Vamos a ver, ya que se aclare mi mente, vamos a ver qué viene en el futuro”, reveló el tetracampeón del mundo.

Leo Santa Cruz comentó cómo fue que vivió el KO de Gervonta Davis y dejó muy en claro que nunca vio el golpe y que después de ver la repetición del golpe, no recuerda mucho del incidente.

“La gente se quedó preocupada por cómo caí, yo también, ahorita miré cómo caí, desmayado, yo no recuerdo cuando me agarró, yo nada más me caí, no sentí nada. Pero sí caímos mal. Fue mi error tres derechas al mismo tiempo porque él la estuvo estudiando y me dijo, en la tercera lo voy a contragolpear, la tiré y me contragolpeó y me agarró”.

“La verdad el peso, sí se sintió poquito pesado, pero te soy sincero, la pegada no se la estaba sintiendo, me tiró el uper y lo estaba bloqueando yo bien, no le sentí la pegada y por eso me quedé ahí, pero ese uper sí lo tiró con toda la fuerza, lo tiró y me agarró bien y de ahí, no lo estaba sintiendo tan fuerte como decían. Pero me agarró con un buen golpe, no le quito nada, es un gran peleador y me agarró.

“Gracias a Dios estamos bien, estamos con salud, ayer no salimos con la victoria, pero le damos gracias a todos los fans por el apoyo, sus buenas vibras, de todo corazón. Me agarró, nos caímos, pero gracias a Dios aquí estamos.