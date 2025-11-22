David Benavidez se confirma esta noche como uno de los mejores pugilistas en la actualidad al noquear en el séptimo round a Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudi. El combate arrancó a las 5:00 AM (hora local), pero esto no fue problema para que el Mexicoestadounidense se impusiera de principio a fin a su rival.

PUBLICIDAD

Desde el inicio Benavidez fue más activo con presión constante sobre Yarde a base de combinaciones; el británico se mantuvo cauteloso boxeando en retroceso. En el segundo Yarde, soltó jab con frecuencia para tomar distancia de Benavidez, quien no cesó en su presión e incluso llegó a conectar al rostro en algunas ocasiones con combinaciones de dos golpes.

La intensidad del combate fue en aumento: Benavidez empezó a pisar el acelerador con combinaciones más constantes, y en una conectó un poderoso derechazo al rostro de un Yarde que por momentos logró mantener a distancia al ‘Monstro’ con su jab.

Benavidez siguió con el castigo. En par de ocasiones, el de Arizona lanzó metralla de impactos sin respuesta del británico que se limitó a aconcharse ante el castigo.

Para el quinto asalto Yarde tuvo su round con más impactos, con un violento derechazo al rostro, pero se topó de frente con fúricas respuestas de Benavidez quien no bajó su volumen de golpeo.

El séptimo sería el definitivo, el rostro de Anthony Yarde era claro reflejo del castigo de puños del rival. Cuando Benavidez pisó el acelerador, el británico no tuvo respuesta alguna. Combinaciones voraces a cuerpo y rostro que incluso orillaron al europeo a poner una rodilla en la lona. Tras una penalización de puntos al de Arizona por parte del réferi, vino el acabose con otra ráfaga sobre Yarde que orilló a que la pelea se detuviera.