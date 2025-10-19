Video Resumen | Ni a melón le supo, Bronco Lara noquea a Micky Román

El preámbulo de conferencia de prensa y pesaje se extendió arriba del ring. Tanto Miguel Román como Mauricio ‘Bronco’ Lara calentaron el combate con constantes piques y declaraciones. Incluso en la conferencia estuvieron cerca de adelantar la pelea.

Un round fue suficiente para el ‘Bronco’ Lara para noquear al de Ciudad Juárez y favorito de la afición que se dio cita para ver a su pugilista. Desafortunadamente desde el toque de la campana, Mauricio fue mucho pugilista, para un veterano Román.

El tercero en la superficie detuvo el combate para que Micky no recibiera más castigo, en Box Televisa.

Triunfo por decisión unánime de Miguel Ruiz

Buena pelea la que ofrecieron Miguel ‘Fantástico y el colombiano Luis Miguel Ruiz, que al final se llevó el mexicano por decisión unánime de los jueces, en el combate preliminar de Box Televisa.

Los primeros rounds fueron de estudio hasta el tercero 'explotaron’ los puños tanto del colombiano como del ‘Fantástico’. En los primeros minutos del round, Miguel Ruiz parecía que mandaba a la lona a Miguel Esparza al llevarlo de esquina a esquina castigándolo, sin embargo, lo dejó vivir y en el pecado llevó la penitencia.

‘Fantástico’ reaccionó y castigó al oponente, sin embargo, el capítulo se lo llevó Luis Miguel. La reacción también se vio en el round siguiente, el cansancio era evidente en el colombiano.

Con el transcurrir de la pelea, Ruiz dejó de ser efectivo y Esparza mejoró en su boxeo. El combate dejó de ser explosivo, para convertirse en uno lento, con chispazos de ambos lados de las esquinas, sin tener un claro favorito.

Después de 10 rounds, las tarjetas fueron para el mexicano Miguel Esparza.